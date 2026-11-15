Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पटना में छठ की खुशियों के बीच दुखद खबर, मिर्जापुर घाट में 4 युवक डूबे; एक को बचाया गया 

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sun, 15 Nov 2026 05:26 PM (IST)

पटना सिटी के दीदारगंज स्थित मिर्जापुर घाट पर छठ महापर्व के दौरान नदी में स्नान करते समय चार युवक डूब ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. दीदारगंज घाट पर छठ के दौरान चार युवक डूबे।

  2. एक युवक को सुरक्षित निकाला गया, तीन लापता।

  3. एसडीआरएफ टीम लापता युवकों की तलाश में जुटी।

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। दीदारगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर घाट पर छठ महापर्व के दौरान रविवार को नदी में स्नान करने या अर्घ्य देने पहुंचे चार युवक डूब गए। घटना से घाट पर अफरातफरी मच गई।

युवक के डूबने की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोर और वहां मौजूद लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। अन्य तीन डूबे युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और अधिकारी पहुंच गए। लापता तीनों युवकों की खोज के लिए एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों की टीम जुटी है।

रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि लापता युवकों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके।स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। दुर्घटना की खबर मिलते ही मिर्जापुर घाट पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और गहरे पानी में जाने से बचें।
आशु पिता सोनू शर्मा,आदित्य पिता सुधीर शर्मा, सूरज पिता विजय शर्मा लापता है। सुधीर शर्मा को निकाला गया।

यह भी पढ़ें- छठ पूजा 2026: बिहार किस जिले में कितने बजे डूबेंगे सूर्यदेव, नोट कर लें अपने शहर का सूर्यास्त टाइम

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।