संवाद सूत्र, बिहटा। बाइक सवार बदमाशों ने बिहटा थाना क्षेत्र के सिमरी गांव के एक घर में घुसकर गोली मारकर युवक हत्या करने के मामले में मुख्य शूटर को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले का पटाछेप कर दिया है।

हालांकि कांड में प्रयुक्त हथियार अभी भी पुलिस बरामद नहीं कर सकी। गिरफ्तार मुख्य शूटर नाबालिग है। उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दानापुर डीएसपी टू अमरेंद्र कुमार ने बताया कि युवक की हत्या मामले में एक सप्ताह पूर्व मृतक की पत्नी, प्रेमी एवं एक अन्य आरोपित को गिरफ्तार किया गया था। वहीं पुलिस कांड के अनुसंधान में लगे रहने पर रविवार को मुख्य शूटर को भी हिरासत में लिया।

हत्या के लिए लिया लोन मृतक की पत्नी नेहा परवीन उर्फ फौजिया फिरदोश का गांव के ही युवक करण कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति इसका विरोध करता था। इसके बाद पत्नी ने प्रेमी के रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया।