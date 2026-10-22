पटना एयरपोर्ट पर 24 अक्टूबर से बढ़ेंगी उड़ानें, लागू होगा विंटर शेड्यूल

जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट पर 24 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू होगा। इससे विमानों की आवाजाही बढ़ने और यात्रियों को उड़ानों के अधिक विकल्प मिलने की उम्मीद है। इस शेड्यूल के तहत एयरलाइंस उड़ानों के समय और परिचालन में बदलाव करती हैं।

गर्मी के मौसम में पटना एयरपोर्ट से औसतन 40 जोड़ी विमानों का परिचालन होता था। जून से सितंबर 2026 के दौरान यह संख्या घटकर औसतन 32 जोड़ी रह गई।

कुछ दिनों में आवाजाही 28 जोड़ी तक सिमट गई थी। विंटर शेड्यूल में उड़ानों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को राहत मिल सकती है।

फिलहाल एयर इंडिया की पटना से दिल्ली और मुंबई के लिए चार फ्लाइट हैं। इंडिगो की दिल्ली, कोलकता, मुंबई, नवी मुंबई, बेंगलुरु, रांची, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पुणे और भुवनेश्वर के लिए प्रतिदिन 27 विमान हैं।

स्पाइस जेट की दिल्ली और मुंबई के लिए दो तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली और बेंगलुरु के लिए प्रतिदिन तीन फ्लाइट हैं।

एलाएंस एयर की भोपाल और कोलकाता के लिए सप्ताह में तीन फ्लाइट हैं। विंटर शेड्यूल में उड़ानों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद की उड़ानें सबसे अधिक बढ़ सकती हैं।

कनेक्टिंग फ्लाइट के विकल्प बढ़ने की उम्मीद

पटना से मिडिल ईस्ट जाने वाले यात्रियों को दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। इन शहरों के लिए पटना से उड़ानों की संख्या और समय में बदलाव का असर आगे की यात्रा पर भी पड़ता है।