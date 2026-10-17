विमानों के लिए आफत बनीं चीलें, पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हिट रोकने को लगेंगे रिफ्लेक्टिव रिबन

जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट पर विमानों से पक्षियों के टकराने (बर्ड हिट) की घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टिव रिबन लगाए जाएंगे।

इसकी चमक और प्रतिबिंब पक्षियों को असहज करते हैं, जिससे वे संबंधित क्षेत्र के नजदीक आने से बचते हैं। एयरपोर्ट प्रशासन पक्षियों के खतरे को कम करने के लिए यह उपाय करने की तैयारी कर रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष पटना एयरपोर्ट पर पूरे साल में बर्ड हिट की 32 घटनाएं हुई थीं। वहीं, इस वर्ष सितंबर तक ही 22 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विमानों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पक्षियों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना एयरपोर्ट प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है।