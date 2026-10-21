पटना से मिडिल ईस्ट जाना हुआ मुश्किल, उड़ानें कम होने से यात्रियों के विकल्पों पर मंडराया संकट

जागरण संवाददाता, पटना। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर पटना एयरपोर्ट के विमान परिचालन पर भी दिखने लगा है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए प्रमुख कनेक्टिंग हब पर निर्भर रहने वाले यात्रियों की परेशानी के बीच पटना से विमानों की आवाजाही में भी गिरावट दर्ज की गई है।

सामान्य दिनों में पटना एयरपोर्ट से औसतन 40 जोड़ी विमानों का परिचालन होता था, लेकिन जून से सितंबर 2026 के दौरान यह घटकर 32 जोड़ी रह गया।

कुछ दिनों में तो विमानों की संख्या महज 28 जोड़ी तक सिमट गई। यानी सामान्य परिचालन की तुलना में औसतन आठ जोड़ी उड़ानें कम हो गईं।

कनेक्टिंग फ्लाइट से मिडिल ईस्ट पहुंचते हैं यात्री

पटना से मिडिल ईस्ट के विभिन्न देशों में जाने वाले यात्रियों को आम तौर पर दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है।

पटना से इन शहरों के लिए उड़ानें कम होने या समय-सारिणी में बदलाव का असर आगे की यात्रा पर भी पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट के समय का तालमेल बैठाने में परेशानी हो सकती है।

हालांकि, पटना से विमानों की संख्या में कमी और मिडिल ईस्ट की जंग के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए एयरलाइनवार परिचालन और उड़ान रद होने के आंकड़ों की जरूरत होगी।

यात्रियों के विकल्प पर पड़ सकता है असर

पटना एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या घटने का असर यात्रियों के विकल्पों पर पड़ सकता है। खासकर उन यात्रियों को परेशानी हो सकती है, जिन्हें दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद से दूसरी उड़ान पकड़कर मिडिल ईस्ट जाना है।