पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को राहत! अब अचानक नहीं बदलेंगे बोर्डिंग गेट और लगेज बेल्ट, एयरलाइंस को नए निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट पर अब विमानों के बोर्डिंग गेट और लगेज बेल्ट में अचानक बदलाव करना आसान नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रशासन ने विंटर शेड्यूल लागू होने के साथ ही इस संबंध में नया निर्देश जारी किया है।

इसके तहत एयरलाइंस को विमानों की समय-सारणी के साथ ही बोर्डिंग गेट और लगेज बेल्ट की संख्या पहले से निर्धारित करनी होगी। अचानक बदलाव की स्थिति में संबंधित एयरलाइन को इसकी वजह भी बतानी होगी। एयरपोर्ट प्रशासन के इस निर्देश का उद्देश्य यात्रियों को होने वाली असुविधा कम करना है। बोर्डिंग गेट या लगेज बेल्ट में अचानक बदलाव होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।