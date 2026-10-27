बिहार से विदेश की यात्रा होगी आसान, पटना एयरपोर्ट में जनवरी से मिलेंगी नई सुविधाएं

जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट से विदेश जाने वाले यात्रियों की परेशानी जल्द कम हो सकती है। एयरपोर्ट परिसर में कस्टम और इमिग्रेशन काउंटर बनाने का काम शुरू हो गया है।

अगले दो महीनों में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। सब कुछ तय समय पर हुआ तो जनवरी तक यात्रियों को यह सुविधा मिलने लगेगी। इससे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर कस्टम जांच और कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए इंतजार करने में लगने वाला समय बचेगा।