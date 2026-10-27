पताही, सोनपुर, सहरसा और वाल्मीकिनगर में बढ़ेंगी हवाई सुविधाएं, बिहार के लिए बनेगी एविएशन पॉलिसी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बिहार के विभिन्न जिलों में हवाई सेवाओं के समग्र व दीर्घकालिक विकास के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसके लिए सिविल विमानन विभाग ने एविएशन विजन एंड पालिसी बनाने का निर्णय लिया है।

इसका ड्राफ्ट तैयार करने की जवाबदेही अंतरराष्ट्रीय सलाहकार कंपनी केपीएमजी इंडिया सर्विसेज को दी गई है। सिविल विमानन विभाग ने इसे लेकर संकल्प जारी किया है।

बताया गया कि हवाई अड्डे के सही व प्रभावी उपयोग के लिए व्यवस्थित नीतिगत दिशा जरूरी है। इसको लेकर एविएशन पालिसी एंड विजन तैयार किया जाना है।

वर्तमान में सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा व अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत मुजफ्फरपुर, वीरपुर, वाल्मीकिनगर व सहरसा में हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाना प्रस्तावित है। सलाहकार एजेंसी इन जगहों पर विमानन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध संरचना, संस्थागत व्यवस्था व भविष्य की जरूरतों का पूरा आकलन करने को लेकर सर्वे करेगी। विभाग का मानना है कि राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं।