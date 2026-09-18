पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हिट रोकने की तैयारी, मांस-मछली की दुकानों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददख, पटना। पटना एयरपोर्ट के रनवे के आसपास पक्षियों के झुंड से विमानों को होने वाले खतरे और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने समीक्षा बैठक की। क्षेत्रीय कार्यालय में हुई बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और बर्ड हिट की घटनाओं पर रोकथाम के लिए कई निर्णय लिए गए।

बताया गया कि पटना एयरपोर्ट पर वर्ष 2025 में बर्ड हिट की 32 घटनाएं हुई थीं। वर्ष 2026 में अब तक ऐसी 16 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पूर्व में हुई बर्ड हिट की घटनाओं का विश्लेषण कर यह पता लगाने को कहा गया कि अधिकांश घटनाएं किस ऊंचाई पर हुईं। इसके आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

पक्षियों को रोकने के लिए विश्वस्तरीय नई तकनीक की जानकारी लेकर आधुनिक उपकरण लगाने पर भी विचार किया गया। एयरपोर्ट के आसपास कूड़ा डंप करने वाले स्थानों को चिह्नित कर सफाई और कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश दिया।

खुले में संचालित मांस-मछली की दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम के साथ अभियान चलाने को कहा गया। फुलवारीशरीफ, चितकोहरा, खोजा इमली मंडी और एयरपोर्ट के आसपास ऐसी दुकानों पर कार्रवाई होगी। बैठक में पटना एयरपोर्ट निदेशक चंद्र प्रताप द्विवेदी, सीआईएसएफ के वरीय समादेष्टा नरपत सिंह, जिलाधिकारी कुंदन कुमार, एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, नगर आयुक्त समेत एसपी पश्चिमी संकेत कुमार, एसपी मध्य ममता कल्याणी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी मौजूद रहे। एयरपोर्ट के आसपास पेड़-पौधों की समय-समय पर छंटाई और परिसर में घास की कटाई कराने पर भी जोर दिया गया। पूर्व में हुई बर्ड हिट की घटनाओं का विश्लेषण कर यह पता लगाने को कहा गया कि अधिकांश घटनाएं किस ऊंचाई पर हुईं। इसके आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।