नीतीश कुमार पर बिफरे Pappu Yadav; कहा- बस ये 3 काम ही कर लेते, मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर दिया बड़ा बयान

उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार को इस समय तीन चीजों पर बात करनी चाहिए थी।

पप्पू यादव ने जो तीन चीजें बताईं वो हैं- पहली, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। दूसरी, जातिगत जनगणना और तीसरी अग्निवीर योजना। उनका कहना था कि बिहार की जनता के लिए कैबिनेट से ज्यादा ये महत्वपूर्ण हैं।

दरअसल, पप्पू यादव (Pappu Yadav) से मीडिया ने सवाल किया था कि सभी दलों को मिलाकर बिहार से आठ मंत्री हैं। इससे क्या बिहार का भाग्य उदय होने वाला है?

इसके जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भाग्य उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया ना?

उन्होंने कहा कि ना झारखंड का भाग्य उदय हुआ और ना बिहार का भाग्य उदय हुआ। झारखंड अडानी और अंबानी के हाथ चला गया।

पप्पू यादव ने आगे कहा कि दूसरी बात अभी तो नीतीश कुमार को तीन बात करना चाहिए था। पहली बात करनी चाहिए थी कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा। मुझे विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। विशेष पैकेज दे दीजिए।

पप्पू ने कहा कि दूसरी बात उन्हें (नीतीश को) करनी चाहिए थी कि मेरे जो तीन ड्रीम हैं, पहला 69 प्रतिशत आरक्षण, जिसे कांग्रेस-राजद और नीतीश कुमार की जदयू की सरकार ने प्रस्ताव लाकर लागू किया। इसके बाद दूसरा है जाति जन गणना और तीसरा है अग्निवीर।

पप्पू यादव ने कहा कि ये तीनों नीतीश कुमार और कांग्रेस के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। आप इससे सदी के महानायक होते। ऐसे में मंत्रिमंडल से ज्यादा महत्वपूर्ण तो बिहार की जनता है। बिहार की जनता को आपने इंपोर्टेंट नहीं बनाया।

#WATCH | Delhi: Independent elected MP from Purnea Lok Sabha seat, Pappu Yadav says, "...These (NDA) people were the same people who divided Bihar. Neither Bihar developed nor did Jharkhand. Even, Jharkhand went into the hands of Adani and Ambani... Nitish Kumar should have…