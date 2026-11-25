संवाद सहयोगी, पालीगंज। प्रखंड के महाबलीपुर ओपी क्षेत्र के उदयपुर गांव में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान उदयपुर निवासी राम इकबाल चौधरी के 45 वर्षीय पुत्र उमेश चौधरी के रूप में हुई है।

पुलिस ने दाह संस्कार के लिए सोन नदी घाट ले जाए गए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया जानकारी के अनुसार, उमेश चौधरी की शादी करीब 20 वर्ष पूर्व हुई थी। पति-पत्नी के बीच अच्छे नहीं थे संबंध बताया जाता है कि पिछले कई वर्षों से पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। सोमवार की रात भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद गुस्से में उमेश चौधरी ने घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।

घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने महाबलीपुर ओपी प्रभारी दीपक कुमार और पालीगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार को सूचना दी। इसी बीच परिजन शव को दाह संस्कार के लिए सोन नदी घाट ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घाट से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।