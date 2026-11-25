संवाद सूत्र, मनेर। मनेर-दानेपुर राजमार्ग पर दाउदपुर के समीप मंगलवार रात सड़क हादसे में खासपुर पंचायत के वार्ड सदस्य अरविंद कुमार (55) की मौत हो गई।

बाइक सवार उनके सहयोगी रामकिशोर सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनका इलाज दानापुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

शादी कार्यक्रम से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, मनेर थाना क्षेत्र के नया निवासी अरविंद कुमार खासपुर पंचायत के वार्ड संख्या आठ के वार्ड सदस्य थे।

वे रामकिशोर सिंह के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद देर रात बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान दाउदपुर के समीप एक हाइवा वाहन की चपेट में आ गए।

(वार्ड सदस्‍य अरविंद कुमार। फाइल)

वार्ड सदस्‍य की मौत से मचा कोहराम

दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से दोनों को दानापुर के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इलाज के दौरान अरविंद कुमार की मौत हो गई। रामक‍िशोर स‍िंह का गंभीर स्‍थ‍िति‍ में इलाज चल रहा है।