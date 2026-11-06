'नीतीश अभी ईश्वर हैं, मरने के बाद भगवान हो जाएंगे', मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के बयान से बिहार की सियासत गरम

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर चर्चाएं जारी हैं। इसी बीच सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में योजना एवं विकास मंत्री बने भगवान सिंह कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार अभी ईश्वर हैं और अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वे भगवान हो जाएंगे।

गांवों में लोग नीतीश कुमार को मानते हैं ईश्वर भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि गांवों में लोग नीतीश कुमार को ईश्वर के समान मानते हैं। खासकर महिलाएं और लड़कियां उनके कामों से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने दावा किया कि कई महिलाएं और लड़कियां नीतीश कुमार के कार्यों की वजह से उनकी पूजा भी करती हैं। उनके अनुसार, नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। महिलाओं के लिए किए गए कामों का किया जिक्र मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों का असर महिलाओं के जीवन में साफ दिखाई देता है। उनकी सरकार में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर मिले हैं।