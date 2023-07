NIA Raid in Bihar: दरभंगा में NIA का छापा, एक संदिग्ध युवक गिरफ्तार; PFI से जुड़े होने के कई सबूत मिले

बिहार में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कार्रवाई जारी है। एनआइए ने रविवार को दरभंगा में छापा मारा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने बहेड़ा से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बहेड़ा थाने में NIA टीम के साथ स्थानीय पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापामारी से इलाके में सनसनी फैल गई है।

NIA Raid in Bihar: दरभंगा में NIA का छापा, एक संदिग्ध युवक गिरफ्तार; थाने में चल रही पूछताछ

पटना, जागरण संवाददाता। बिहार में प्रतिबंधित PFI के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कार्रवाई जारी है। एनआइए ने रविवार को दरभंगा में छापा मारा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने बहेड़ा से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बहेड़ा थाने में NIA टीम के साथ स्थानीय पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक, एनआइए की टीम ने बहेड़ा थाना के छोटी बाजार में पीएफआइ से जुड़े संदिग्ध युवक के घर पर रविवार की सुबह करीब छह बजे छापेमारी की। रिमझिम बारिश के बीच चार थानों की पुलिस के साथ पहुंची एनआइए की टीम ने छोटी बाजार में मो. हब्बीबुल्लाह के घर की घेराबंदी की। इसके बाद हबीबुल्लाह के पुत्र मो. समीउल्लाह को अपने कब्जे में ले लिया। बहेड़ा थाने पर उससे पूछताछ चल रही है। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने छापेमारी के दौरान एक युवक को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार, मो. समीउल्लाह के PFI से संपर्क होने के कई सबूत मिले हैं। वह अरबी के पत्र व अन्य दस्तावेजों को उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद कर पीएफआइ से जुड़े सदस्यों को उपलब्ध कराता था। उसके पास से बरामद मोबाइल में इसके साक्ष्य मिले हैं। उसके पाकिस्तानी खुफिया एंजेंसी आइएसआइ से भी संपर्क में होने की बात कही जा रही है। एनआइए की टीम इसी आधार पर उससे आगे की पूछताछ में जुटी है। दरभंगा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापामारी से इलाके में सनसनी फैल गई है।

