PM मोदी का बिहार दौरा: 21 नवंबर को वैशाली में NDA का शक्ति प्रदर्शन, राज्य को मिलेगा बड़ा पैकेज?

राज्य ब्यूरो, पटना। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एनडीए की पटना जिला-स्तरीय संयुक्त बैठक हुई। ‎उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने की रणनीति बनाई गई। ‎

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि 20 नवंबर को बिहार में नवगठित एनडीए सरकार का एक वर्ष पूरा होगा। इस उपलक्ष्य में 21 नवंबर को वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड स्थित जाफरपट्टी में विशाल कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री की उपस्थित उस आयोजन को विशेष बनाएगी।

एनडीए के कोर ग्रुप ने तय किया है कि सभी घटक दल मिलकर कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाएंगे। ‎इसके लिए 11, 12 और 13 नवंबर को प्रखंड स्तर पर तथा 17 और 18 नवंबर को विधानसभा स्तर पर बैठकें कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

भाजपा के प्रदेश प्रभारी हरीश द्विवेदी ने कहा कि यह बैठक उन लोगों को स्पष्ट संदेश है, जो एनडीए को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलाते हैं। बिहार में एनडीए पूरी एकजुटता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। ‎एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत करें।

उन्होंने कहा कि किसी नेता का सच्चा स्वागत केवल सभा में भीड़ जुटाने से नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने से होता है। 21 नवंबर को पूरे बिहार में उत्सव जैसा वातावरण बनना चाहिए।