बिहार में 2500 करोड़ से 88 KM लंबी सड़क बनेगी फोरलेन, पटना से झारखंड जाना होगा आसान; अरवल-औरंगाबाद में बाईपास

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिली है।

पटना के नौबतपुर से अरवल और औरंगाबाद होते हुए झारखंड की सीमा पर स्थित हरिहरगंज तक जाने वाली सड़क को अब फोरलेन बनाया जाएगा।

करीब 88 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण पर 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग (RCD) ने इस परियोजना को अपनी वार्षिक कार्ययोजना में शामिल किया था।

नौबतपुर से औरंगाबाद होते हुए हर‍िहरगंज तक निर्माण

इसे अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में दो लेन की यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-139 (एनएच-139) के रूप में अधिसूचित है।

पहले इसे स्टेट हाईवे-2 के नाम से जाना जाता था। फोरलेन बनने के बाद पटना से अरवल और औरंगाबाद के रास्ते झारखंड की ओर आने-जाने वाले वाहनों को अधिक सुविधाजनक आवागमन का विकल्प मिलेगा।

साथ ही इस मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने और माल ढुलाई को सुगम बनाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

अरवल समेत कई शहरों में बनेंगे बाईपास

फोरलेन परियोजना के तहत कई नए बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। इसमें 12.3 किलोमीटर लंबा अरवल बाईपास प्रमुख है।

इसके अलावा दाउदनगर, औरंगाबाद, ओबरा और अंबा में भी बाईपास बनाए जाने की योजना है। इससे संबंधित शहरों के बीच से गुजरने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और स्थानीय यातायात पर दबाव कम हो सकेगा।

परियोजना में औरंगाबाद में जीटी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण भी शामिल है। बाईपास और फ्लाईओवर बनने से लंबी दूरी के वाहनों को शहरों के भीतर अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। इससे यात्रा के समय में कमी आने और सड़क सुरक्षा बेहतर होने की संभावना है।