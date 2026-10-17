पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के 6 ROB नक्शों पर रेलवे ने जताई आपत्ति, NHAI को लौटाए प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, पटना। पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में रेलवे से संबंधित रोड ओवरब्रिज (ROB) के नक्शों की स्वीकृति की प्रक्रिया में तकनीकी अड़चन दूर करने के प्रयास किए जा रहे है।

17 अक्टूबर तक रेलवे को मिले आठ प्रस्तावों में से छह के जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जीएडी) पर आपत्तियां दर्ज कर उन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को वापस भेज दिया गया है।

वहीं, दो आरओबी के संशोधित नक्शों की जांच अभी जारी है। पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चन्द्र के अनुसार, चार अगस्त को प्राप्त छह प्रस्तावों को सितंबर में अलग-अलग तारीखों पर आपत्तियों के साथ लौटाया गया।

सितंबर में छह प्रस्ताव लौटाए गए

इनमें एक्सप्रेसवे के शुरुआती बिंदु से 71.225 और 140.610 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित आरओबी शामिल हैं। इसके अलावा सोनपुर रेल मंडल में उजियारपुर-नाजिरगंज के बीच रेलवे किमी 21/21 और 21/15 के पास आरओबी का प्रस्ताव भी शामिल है।