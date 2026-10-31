गंडक किनारे बनेगा 73 KM लंबा नारायणी पथ, छपरा से गोपालगंज तक सफर होगा आसान; एयरपोर्ट से भी जुड़ेगी सड़क

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गंडक नदी के किनारे एक नया फोरलेन कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की गई है। करीब 73.51 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड रोड नारायणी पथ के नाम से जाना जाएगा। इसके बनने से छपरा और गोपालगंज के बीच आवागमन आसान होने के साथ पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सोनपुर से डुमरिया घाट तक बनेगा फोरलेन कॉरिडोर प्रस्तावित नारायणी पथ का निर्माण छपरा के दरिहारा से गोपालगंज के डुमरिया घाट तक किया जाएगा। गंडक नदी के किनारे बनने वाला यह फोरलेन कॉरिडोर दोनों जिलों के बीच एक नया सड़क मार्ग उपलब्ध कराएगा।

इससे यात्रियों को आने-जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सकेगी। PPP मॉडल पर होगा निर्माण, कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी इस परियोजना का निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से कराया जाएगा। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल अपनाने की योजना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से परियोजना को मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई है। शुरुआती प्रक्रिया के लिए करीब 2.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। DPR से लेकर जमीन अधिग्रहण तक की तैयारी स्वीकृत राशि से सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच और सड़क का एलाइनमेंट तय करने जैसे काम किए जाएंगे। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।