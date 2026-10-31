गंडक किनारे बनेगा 73 KM लंबा नारायणी पथ, छपरा से गोपालगंज तक सफर होगा आसान; एयरपोर्ट से भी जुड़ेगी सड़क
बिहार में गंडक नदी के किनारे 73.51 किलोमीटर लंबा नया फोरलेन कॉरिडोर 'नारायणी पथ' बनाया जाएगा। यह छपरा से गोपालगंज ...और पढ़ें
HighLights
गंडक नदी किनारे 73.51 किमी लंबा नारायणी पथ बनेगा।
छपरा-गोपालगंज के बीच आवागमन होगा सुगम, पर्यटन बढ़ेगा।
परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी, PPP मॉडल पर निर्माण होगा।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गंडक नदी के किनारे एक नया फोरलेन कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की गई है। करीब 73.51 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड रोड नारायणी पथ के नाम से जाना जाएगा। इसके बनने से छपरा और गोपालगंज के बीच आवागमन आसान होने के साथ पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सोनपुर से डुमरिया घाट तक बनेगा फोरलेन कॉरिडोर
प्रस्तावित नारायणी पथ का निर्माण छपरा के दरिहारा से गोपालगंज के डुमरिया घाट तक किया जाएगा। गंडक नदी के किनारे बनने वाला यह फोरलेन कॉरिडोर दोनों जिलों के बीच एक नया सड़क मार्ग उपलब्ध कराएगा।
इससे यात्रियों को आने-जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सकेगी।
PPP मॉडल पर होगा निर्माण, कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी
इस परियोजना का निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से कराया जाएगा। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल अपनाने की योजना है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से परियोजना को मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई है। शुरुआती प्रक्रिया के लिए करीब 2.10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
DPR से लेकर जमीन अधिग्रहण तक की तैयारी
स्वीकृत राशि से सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच और सड़क का एलाइनमेंट तय करने जैसे काम किए जाएंगे। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।
पर्यावरणीय मंजूरी और जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद निर्माण की दिशा में अगला कदम उठाया जाएगा।
हरिहरनाथ मंदिर और नए सोनपुर एयरपोर्ट से जुड़ेगा कॉरिडोर
नारायणी पथ के बनने से धार्मिक और हवाई पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रस्तावित योजना के तहत सड़क को सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर और नए सोनपुर एयरपोर्ट से जोड़ने की बात कही गई है। इससे पर्यटकों और यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सकती है।
किसानों और स्थानीय कारोबार को भी मिलेगा फायदा
इस सड़क का लाभ केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी हो सकती है।
वहीं, निर्माण और उससे जुड़ी गतिविधियों के कारण रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।
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