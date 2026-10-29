दिल्ली से पटना सिर्फ 11 घंटे में, जान लें कौन-से एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे और कब मिलेगी सुविधा

डिजिटल डेस्क, पटना। दिल्ली से पटना की सड़क यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए कई एक्सप्रेसवे और हाईवे को जोड़ने की योजना पर जोर है। यमुना, आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ बिहार के सड़क नेटवर्क का बेहतर संपर्क बनने से यात्रियों को फायदा मिल सकता है। हालांकि, 11-12 घंटे में सफर पूरा होने का दावा पूरे मार्ग के तैयार होने और यातायात की स्थिति पर निर्भर करेगा।

दिल्ली से पूर्वांचल तक एक्सप्रेसवे का सहारा प्रस्तावित यात्रा मार्ग में दिल्ली से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे, फिर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सड़कों से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को पार करना आसान होता है। आगे बिहार तक पहुंचने के लिए गाजीपुर, बक्सर और पटना के बीच सड़क संपर्क अहम रहेगा। गाजीपुर से बक्सर की कनेक्टिविटी अहम गाजीपुर से बक्सर के बीच बेहतर सड़क संपर्क और गंगा पर पुल की सुविधा इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस खंड में रास्ता सुगम होने पर उत्तर प्रदेश से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों का समय बच सकता है। हालांकि, पूरे मार्ग पर यात्रा समय का आकलन संबंधित सड़क और पुल परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

बक्सर से पटना तक फोरलेन और एलिवेटेड रोड बक्सर से पटना के बीच फोरलेन सड़क और एलिवेटेड रोड नेटवर्क से सफर आसान बनाने की संभावना है। बेहतर सड़क संपर्क से आरा समेत रास्ते के प्रमुख शहरों तक पहुंचने में सुविधा हो सकती है। बाईपास और चौड़ी सड़कों से शहरों के भीतर लगने वाले जाम से भी राहत मिलने की उम्मीद है।