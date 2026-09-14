'बिहार की बाढ़ नेचुरल नहीं; मैन-मेड डिजास्टर', पप्पू यादव का केंद्र और राज्य सरकार पर हमला

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि राज्य के 22 जिलों के करीब 56 लाख लोग परेशानी झेल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कोसी, गंडक और गंगा के पानी के बीच बड़ी आबादी भोजन, पानी और जरूरी सुविधाओं के लिए जूझ रही है। स्थायी समाधान के लिए क्या कदम उठाया? पप्पू यादव ने आगे कहा कि गंभीर स्थिति के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षित मदद नहीं मिल रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार को बाढ़ मुक्त करने के पुराने बयान का जिक्र करते हुए पूछा कि अब तक स्थायी समाधान के लिए क्या ठोस काम हुआ।