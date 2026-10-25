पटना के मोकीमपुर में जमीन विवाद पर अंधाधुंध फायरिंग, घोड़े की मौत से गांव में दहशत

संवाद सहयोगी, बाढ़। बाढ़ थाना क्षेत्र के मोकीमपुर गांव में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर अंधाधुंध फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है।

ग्रामीणों ने हनुमान यादव नामक व्यक्ति पर राइफल से करीब 30 से 40 राउंड गोलियां चलाने का आरोप लगाया है। इस दौरान गोली लगने से एक घोड़े की मौत हो गई।

घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

अंधाधुंध फायरिंग से सहमे ग्रामीण

ग्रामीणों के अनुसार, पुरानी जमीन के विवाद को लेकर हुई इस घटना के दौरान लगातार गोलियां चलने से पूरे गांव में अफरातफरी मच गई। अचानक हुई फायरिंग से लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबक गए।