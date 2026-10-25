गोपालगंज में बाइक की चाबी के विवाद में रेस्टोरेंट कैप्टन की हत्या, होटल के दो कर्मचारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। Gopalganj Crime News: बिहार के गोपालगंज में बाइक की चाबी को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ स्थित होटल राजीव रीजेंसी में शनिवार रात चाकू से हमला कर रेस्टोरेंट कैप्टन अनीश सिंह (22) की हत्या कर दी गई।

आरोप है कि होटल के दो कर्मचारियों ने अनीश की पीठ पर चाकू से तीन वार किए। घटना में बीच-बचाव करने पहुंचे 18 वर्षीय सोनू कुमार भी घायल हो गए। वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया और आक्रोशित लोगों ने शव होटल के सामने रखकर हंगामा किया।

बाइक की चाबी को लेकर शुरू हुआ विवाद जानकारी के अनुसार, शनिवार रात होटल में बाइक की चाबी को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। इस दौरान रेस्टोरेंट कैप्टन अनीश सिंह पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि होटल के दो कर्मचारियों ने उनकी पीठ पर चाकू से तीन वार किए। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे सोनू कुमार भी घायल हो गए। अचानक हुई इस वारदात से होटल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल अनीश को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। गोरखपुर ले जाने के दौरान रास्ते में मौत सदर अस्पताल में अनीश सिंह का प्राथमिक उपचार किया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। स्वजन उन्हें लेकर गोरखपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

अनीश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ विवाद के कारणों का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू की।

हत्या के आरोप में दो होटल कर्मचारी गिरफ्तार पुलिस ने इस मामले में होटल के कर्मचारी राहुल कुमार और गौतम कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ कर घटना के पीछे की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बाइक की चाबी को लेकर हुआ विवाद इस घटना की वजह बना। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना में घायल सोनू कुमार की स्थिति और उपचार से संबंधित विस्तृत जानकारी भी सामने आना बाकी है।

शव होटल के सामने रखकर लोगों ने किया हंगामा रेस्टोरेंट कैप्टन की मौत के बाद स्वजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने शव को होटल के सामने रखकर हंगामा किया और आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई।