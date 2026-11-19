संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ थाना में गुरुवार दोपहर एक ऐसी घटना हुई, जिसने पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल दी। मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवक हथकड़ी पहनकर ही पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसे जेल भेजने की तैयारी चल रही थी।

पुलिस ऑटो पर बैठाने से पहले उसकी तस्वीर खींच रही थी, तभी वह हाथ में हथकड़ी लेकर नौ-दो-ग्यारह हो गया। उसके भागते ही थाने में अफरातफरी मच गई। आधा दर्जन पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह आंखों के सामने से ओझल हो गया।

मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने पकड़ा बताया जाता है कि मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस शाहरुख नामक युवक को पकड़कर थाने लाई थी। पूछताछ में उस पर चोरी के कई आरोप सामने आए। मोबाइल चोरी की बात भी उसने स्वीकार की थी। गुरुवार दोपहर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी।

पुलिस ने हथकड़ी लगाई और जेल ले जाने से पहले फोटो खींचने लगी। इसी दौरान ऑटो पर बैठने के वक्त शाहरुख ने पुलिस को गच्चा दिया और हथकड़ी समेत तेजी से भाग निकला। थाने के आसपास भाग-दौड़ का नजारा बना रहा अचानक हुई इस घटना से थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। शाहरुख आगे-आगे भाग रहा था और पुलिसकर्मी पीछे-पीछे। कुछ देर तक थाने के आसपास भाग-दौड़ का नजारा बना रहा, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। घटना के बाद पुलिस उसकी भागने की दिशा में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।