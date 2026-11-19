संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के आलमपुर में युवक ओमप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव गांव से कुछ दूरी पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों को शव मिलने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे।

शव देखकर उन्होंने पहचान ओमप्रकाश के रूप में की। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को लाकर गांव से दूर फेंक दिया गया। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच सूचना मिलने पर फुलवारी शरीफ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटनास्थल की जांच कर हत्या के कारणों और आरोपितों का पता लगाने में जुटी है।