डिजिटल डेस्क, पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह का बोलने का खास अंदाज अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है।

उनके 'ए गुंजन...' वाले डायलॉग ने इन दिनों इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। अब इस वायरल डायलॉग की गूंज राजद सांसद मीसा भारती तक भी पहुंच गई है।

उन्होंने न सिर्फ अनंत सिंह के अंदाज की नकल उतारी, बल्कि इसी बहाने अपनी पार्टी के लिए भी एक नया डायलॉग गढ़ दिया।

मीसा भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह अनंत सिंह की मिमिक्री करती नजर आ रही हैं।

आमतौर पर गंभीर अंदाज में दिखने वाली पाटलिपुत्र की सांसद इस बार अलग ही मूड में थीं। अनंत सिंह के बोलने के अंदाज की नकल करते हुए वह खुद भी हंसती रहीं और वहां मौजूद लोगों को भी हंसने का मौका मिल गया।

'ए गुंजन...' की नकल कर मीसा भारती ने किस पर साधा निशाना? बताया जा रहा है कि मीसा भारती दानापुर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थीं। इसी दौरान कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत में उन्होंने अनंत सिंह के वायरल वीडियो का जिक्र किया।