शादी से पहले ही अनुष्का शर्मा के पर्स के सिक्योरिटी गार्ड बने मनीष कश्यप, वीडियो देख लोग बोले... अभी से शुरू हो गई जिम्मेदारी?

डिजिटल डेस्क, पटना। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा से जुड़ा एक मजेदार वीडियो चर्चा में है। वीडियो में मनीष कश्यप अनुष्का शर्मा का पर्स लेकर चलते नजर आ रहे हैं। इसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार अंदाज में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शादी से पहले ही पर्स संभालने की इस कथित जिम्मेदारी को लेकर खूब चुटकी ली जा रही है।

अनुष्का का पर्स संभालते दिखे मनीष कश्यप, सोशल मीडिया पर शुरू हुई खिंचाई मनीष कश्यप का एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में वह अनुष्का शर्मा का पर्स लेकर चलते नजर आ रहे हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स को मजाक करने का मौका मिल गया। किसी ने इसे शादी से पहले की ट्रेनिंग बताया तो किसी ने कहा कि जिम्मेदारियों का ट्रेलर अभी से शुरू हो गया है।