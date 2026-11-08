शादी से पहले ही अनुष्का शर्मा के पर्स के सिक्योरिटी गार्ड बने मनीष कश्यप, वीडियो देख लोग बोले... अभी से शुरू हो गई जिम्मेदारी?
सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मनीष अनुष्का का पर्स ...और पढ़ें
HighLights
मनीष कश्यप अनुष्का शर्मा का पर्स संभालते हुए दिखे।
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
यूजर्स इसे शादी से पहले की जिम्मेदारी बता रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा से जुड़ा एक मजेदार वीडियो चर्चा में है। वीडियो में मनीष कश्यप अनुष्का शर्मा का पर्स लेकर चलते नजर आ रहे हैं। इसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार अंदाज में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शादी से पहले ही पर्स संभालने की इस कथित जिम्मेदारी को लेकर खूब चुटकी ली जा रही है।
अनुष्का का पर्स संभालते दिखे मनीष कश्यप, सोशल मीडिया पर शुरू हुई खिंचाई
मनीष कश्यप का एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है। वीडियो में वह अनुष्का शर्मा का पर्स लेकर चलते नजर आ रहे हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स को मजाक करने का मौका मिल गया। किसी ने इसे शादी से पहले की ट्रेनिंग बताया तो किसी ने कहा कि जिम्मेदारियों का ट्रेलर अभी से शुरू हो गया है।
वीडियो में पर्स लेकर चलते मनीष कश्यप को देखकर लोग तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं। हालांकि, इस वीडियो के पीछे की पूरी परिस्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।
शादी से पहले ही मिल गई पर्स संभालने की ड्यूटी!
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मजेदार चर्चाएं हो रही हैं। यूजर्स का कहना है कि शादी के बाद की जिम्मेदारियों का अभ्यास अभी से शुरू हो गया है। किसी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब पर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मनीष कश्यप के कंधों पर आ गई है।
फिलहाल, यह वीडियो लोगों के लिए मनोरंजन का विषय बना हुआ है। पर्स छोटा हो या बड़ा, उसे लेकर चलने का अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा जरूर बटोर रहा है।
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