मनीष कश्यप को सरप्राइज देने मुंबई पहुंचीं अनुष्का शर्मा, बोलीं--अपने Love Life का चेहरा देखना था, इसलिए चली आईं

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप की जिंदगी में इन दिनों प्यार का खास रंग देखने को मिल रहा है। उनकी पार्टनर अनुष्का शर्मा (अनुष्का कुमारी) ने कुछ ऐसा किया, जिसने मनीष को भी हैरान कर दिया। अनुष्का उन्हें सरप्राइज देने के लिए बिना बताए मुंबई पहुंच गईं।

इस मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस पूरे प्लान की जानकारी दोनों मां यानी उनकी मां और सासू मां को पहले से थी, लेकिन मनीष को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। बिना बताए मुंबई पहुंचीं अनुष्का, मनीष रह गए हैरान अनुष्का का यह सरप्राइज इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने मनीष को बिना जानकारी दिए मुंबई पहुंचने का फैसला किया। खास बात यह रही कि इस प्लान में परिवार की भी पूरी भागीदारी थी। अनुष्का के मुताबिक, दोनों मां को पहले से पता था कि वह मुंबई जा रही हैं। सरप्राइज सिर्फ मनीष के लिए था। इंटरव्यू से शुरू हुई थी दोनों की प्रेम कहानी मनीष और अनुष्का की प्रेम कहानी भी काफी दिलचस्प है। कुछ साल पहले मनीष कश्यप पटना यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे। उस समय अनुष्का छात्र संघ का चुनाव लड़ रही थीं। मनीष ने उनका इंटरव्यू लिया था। इसी मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। छात्र राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा अनुष्का मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के दाउदनगर की रहने वाली हैं। वह पटना वीमेंस कॉलेज से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर चुकी हैं और छात्र राजनीति में भी सक्रिय रही हैं।