जागरण संवाददाता, पटना। अलीनगर की भाजपा विधायक और चर्चित लोकगायिका मैथिली ठाकुर तथा उनके पिता को लेकर इंटरनेट मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणियां किए जाने का मामला सामने आया है।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मैथिली ठाकुर के सरकारी बाडीगार्ड ने पटना साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस उस इंस्टाग्राम अकाउंट और उस पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की पड़ताल कर रही है, जहां से कथित तौर पर यह टिप्पणी की गई थी।