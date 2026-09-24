LPG उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, बिना KYC नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला सिलिंडर

जागरण संवाददाता, पटना। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। लगातार मौका दिए जाने के बावजूद जिन उपभोक्ताओं ने अब तक अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) नहीं कराई है, उनके कनेक्शन पर पेट्रोलियम कंपनियां अब कार्रवाई की तैयारी में जुट गई हैं।

ऐसे कनेक्शनों को समाप्त किए जाने की स्थिति में उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलिंडर की सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। कनेक्शन समाप्त होने के बाद संबंधित उपभोक्ता को अनुदानित दर पर घरेलू सिलिंडर नहीं मिल सकेगा। जरूरत पड़ने पर उसे सामान्य अथवा व्यावसायिक दर पर सिलिंडर खरीदना पड़ सकता है, जिससे उसकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कई बार दिया जा चुका है मौका पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को केवाईसी पूरा कराने के लिए लगातार अवसर दिया जा रहा है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे कनेक्शन हैं, जिनका केवाईसी सत्यापन अब तक पूरा नहीं हुआ है। कंपनियां अब ऐसे कनेक्शनों की समीक्षा कर उन्हें बंद करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं।