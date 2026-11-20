संवाद सहयोगी, बाढ़। बाढ़ कोर्ट में गुरुवार को पेशी के लिए लाए गए राजद के पूर्व प्रत्याशी कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह की बेटी की शादी को लेकर शुभकामनाएं दीं। मीडियाकर्मियों के सवाल पर उन्होंने कहा, 'सदा खुशहाल रहे।'

बाढ़ थाना कांड संख्या 98/23 के मामले में लल्लू मुखिया को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भागलपुर जेल से बाढ़ न्यायालय लाया गया था। यहां पेशी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे अनंत सिंह की बेटी की शादी को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने सहजता से शादी की बधाई देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की।