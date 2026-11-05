खान सर और अंजना ओम कश्यप के बीच खत्म हुई तकरार, दिल्ली हाईकोर्ट में आपसी सहमति से सुलझा 'स्टार टीचर्स' विवाद

डिजिटल डेस्क, पटना। पत्रकार अंजना ओम कश्यप और मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के बीच चल रहा मानहानि का विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामले का निपटारा कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने समझौते की जानकारी अदालत को दी।

इसके बाद अदालत ने समझौते के आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया। इस मामले में खान सर समेत कुल छह प्रतिवादी शामिल थे। लंबे समय से चल रहे इस विवाद के खत्म होने को लेकर अब चर्चा तेज है।

हाईकोर्ट में दोनों पक्षों ने दी समझौते की जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अंजना ओम कश्यप की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा भंडारी ने अदालत को बताया कि खान सर समेत सभी छह प्रतिवादियों के साथ विवाद सुलझ गया है।

दोनों पक्षों के वकीलों ने भी पुष्टि की कि आपसी बातचीत के बाद सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। पक्षकार अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसके बाद अदालत ने समझौते को स्वीकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज हुआ था मानहानि का मुकदमा दरअसल, अंजना ओम कश्यप ने इंटरनेट मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट किए जाने को लेकर खान सर सहित अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

उनका आरोप था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ऐसी सामग्री साझा की गई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इस मामले में खान सर समेत छह लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था। विवाद ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

'स्टार टीचर्स' पर टिप्पणी से शुरू हुआ था विवाद यह पूरा विवाद अंजना ओम कश्यप की ओर से 'स्टार टीचर्स' को लेकर की गई टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था। उनकी टिप्पणी से नाराज ऑनलाइन शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई पोस्ट किए थे।