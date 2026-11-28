जागरण संवाददाता, पटना। पटना जंक्शन पर ट्रेनों के एसी कोच में सफर करने वाले यात्री भी चोरों के निशाने पर हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही शातिर अपराधियों ने दो महिलाओं समेत तीन यात्रियों के बैग और पर्स चोरी कर लिए। इन वारदातों में लाखों रुपये के गहने, नकदी, मोबाइल, टैबलेट और जरूरी दस्तावेज गायब हो गए।

पीड़ितों की शिकायत पर पटना जंक्शन रेल पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड के धनबाद निवासी गुड्डू सिंह 25 नवंबर को गंगा दामोदर एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच से पटना आ रहे थे। पटना जंक्शन पहुंचने पर पर्स चोरी पटना जंक्शन के पास उन्होंने अपना बैग सीट पर रखा और कुल्ला करने चले गए। लौटने पर बैग गायब मिला। उसमें छह हजार रुपये, मोबाइल फोन, बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज और अन्य कागजात थे।

भभुआ निवासी आरती पाल 15 नवंबर को परिवार के साथ कोलकाता-गाजीपुर एक्सप्रेस से पटना आ रही थीं। एसी एवन कोच में उनकी आरक्षित सीट थी। उन्होंने लेडीज पर्स सीट की खूंटी पर टांग रखा था। पटना जंक्शन पहुंचने पर पर्स चोरी हो गया। उसमें सोने के दो टाप, 20 ग्राम की सोने की चेन, चांदी के जेवर और पांच हजार रुपये थे। बाद में उन्होंने जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई।

एक लाख नकदी और टैबलेट की भी चोरी तीसरी घटना पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर निवासी रीता पाल के साथ हुई। उन्हें किशनगंज से कोटा जाना था। 14 अक्टूबर को परिवार के साथ गांधीधाम एक्सप्रेस के ए-1 कोच में सवार हुई थीं। बैग सिरहाने रखा था, जिसमें एक लाख रुपये नकद, टैबलेट और जरूरी दस्तावेज थे।