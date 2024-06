Jitan Ram Manjhi : 'जब लिफाफा खोला तो...', MSME विभाग मिलने पर क्या बोले मांझी? पीएम मोदी से ये हुई थी बात

मांझी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने विजन का विभाग उन्हें दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई, उसे वहां तक पहुंचाना है।

मांझी ने आगे बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें कहा कि इस विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये विभाग आपको दिया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में बड़ी भूमिका निभाएगा।

After taking charge as Minister of Micro, Small and Medium Enterprises, Jitan Ram Manjhi says, "I extend thanks to PM Narendra Modi...PM Modi told me that this is a ministry of his vision... The ministry of micro, small and medium enterprises will play a huge role in the… pic.twitter.com/7aHdKcTA2r— ANI (@ANI) June 11, 2024