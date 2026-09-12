डिजिटल डेस्क, पटना। विधान परिषद चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजद की ओर से छह प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने के बाद अब सभी की नजरें जदयू पर टिक गई हैं।

पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नामों की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन चर्चा के अनुसार चार सीटों पर नाम लगभग तय माने जा रहे हैं।

चर्चा के मुताबिक, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। वहीं, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिषेक झा का नाम संभावित प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहा है।

इसके अलावा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पुष्कर आनंद को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिलीप चौधरी समेत कई नामों पर मंथन चलने की जानकारी सामने आ रही है। पटना स्नातक से नीरज कुमार का नाम चर्चा में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी इस सीट पर उन्हें उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है।