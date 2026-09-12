RJD के 6 प्रत्याशियों के एलान के बाद रोहिणी आचार्य का फूटा गुस्सा, बोलीं- अवसरवादियों को दी गई प्राथमिकता

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने शिक्षक और स्नातक कोटे की सीटों के लिए छह प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है।

उम्‍मीदवारों के नाम का एलान होते ही लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रत्याशियों के चयन पर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने अवसरवादी चेहरे को प्राथम‍िकता देने का आरोप लगाया है।

बता दें क‍ि राजद ने पहली बार इन चुनावों के लिए एकमुश्त प्रत्याशियों की घोषणा कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है।

जदयू छोड़ राजद में आए डॉ. संजीव पटना से मैदान में

राजद ने शिक्षक कोटे की पटना सीट से परबत्ता के पूर्व विधायक डॉ. संजीव कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव से पहले डॉ. संजीव कुमार सिंह जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुए थे।

वहीं, पटना स्नातक सीट से दिलीप कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। इनके अलावा कोसी स्नातक से नितेश कुमार, दरभंगा स्नातक से अनिल कुमार झा, तिरहुत शिक्षक से डॉ. रश्मि विनायक गौतम और सारण शिक्षक सीट से प्रो. जयराम यादव को टिकट दिया गया है।