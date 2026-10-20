डिजिटल डेस्क, पटना। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की चुनाव से पहले अचानक तबीयत बिगड़ गई।

हृदय संबंधी परेशानी के बाद उन्हें पटना स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार शाम अस्पताल पहुंचे।

उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए नीरज कुमार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। जदयू के अन्य नेता भी अस्पताल पहुंचकर नीरज कुमार का हालचाल लेते रहे।

अनंत सिंह ने बीमारी को बताया बहाना

नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ने के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह के बयान से राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने नीरज कुमार की तबीयत खराब होने को ड्रामा बताते हुए दावा किया कि यह उनकी पुरानी आदत है।