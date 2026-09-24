जमुई छेड़खानी पीड़िता पहुंची CM सम्राट के पास, परिवार ने सुनाई पूरी बात; मुख्यमंत्री ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा

राज्य ब्यूरो, पटना। जमुई में छेड़खानी की घटना की पीड़िता ने गुरुवार को अपने स्वजन के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। लोक सेवक आवास स्थित कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान पीड़िता और उसके परिवार ने घटना के बाद पुलिस-प्रशासन की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। स्वजन ने मुख्यमंत्री को पूरे मामले की जानकारी भी दी।

पुलिस की कार्रवाई से न्याय की उम्मीद बढ़ी पीड़िता के स्वजन ने बताया कि घटना के बाद प्रशासन और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की। परिवार ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने परिवार की बातों को गंभीरता से सुना और मामले में हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी करने की बात कही।

महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के सम्मान एवं सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि आपराधिक घटनाओं में त्वरित कार्रवाई हो और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले।