'हमको खुद डर लगता है...', जमुई कांड पर तेजप्रताप यादव का फूटा गुस्सा; कहा- भूख हड़ताल करूंगा
जमुई में लड़के से मारपीट और लड़की से छेड़छाड़ के वायरल वीडियो पर तेजप्रताप यादव ने बिहार सरकार को घेरा है।
HighLights
जमुई वायरल वीडियो पर तेज प्रताप यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
बिहार सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।
मुख्यमंत्री से जवाब मांगा, भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के जमुई जिले से एक वायरल वीडियो में एक लड़के के साथ मारपीट और एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। जिसका वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है।
इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने राज्य सरकार और बिहार पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं।
इस पर जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने कहा कि यह देश और खासकर बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब एक लड़का और लड़की साथ बाहर निकले, तो स्थानीय लोगों ने माहौल खराब करने का काम किया।
तेजप्रताप यादव ने कहा कि बिहार कि स्थिति यह है कि मैं भी घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे भी खुद डर लगा रहता है।
उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए बिहार सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना होगा। अगर वे जवाब नहीं देते हैं, तो हमारी पार्टी बिहार में भूख हड़ताल करेगी और विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।
महिलाओं और लड़कियों को किया जा रहा परेशान
लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने कहा कि इस सरकार में युवाओं और खासकर महिलाओं और लड़कियों को लगातार परेशान किया जा रहा है।
पुलिस की कार्रवाई के बारे में कहूं तो मुख्य आरोपी को पकड़ने के बजाय, उन्होंने शायद किसी निर्दोष या किसी रैंडम व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, सिर्फ सरकार को यह दिखाने के लिए कि गिरफ्तारी हो गई है।
उन्होंने कहा कि फिर भी, असली दोषी मुख्य अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दोषी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार से हमारी यही मुख्य मांग है।
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