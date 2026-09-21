'हमको खुद डर लगता है...', जमुई कांड पर तेजप्रताप यादव का फूटा गुस्सा; कहा- भूख हड़ताल करूंगा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के जमुई जिले से एक वायरल वीडियो में एक लड़के के साथ मारपीट और एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। जिसका वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है।

इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने राज्य सरकार और बिहार पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। इस पर जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने कहा कि यह देश और खासकर बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब एक लड़का और लड़की साथ बाहर निकले, तो स्थानीय लोगों ने माहौल खराब करने का काम किया।