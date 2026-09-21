'प्लीज... हम इसकी बेस्ट फ्रेंड हैं', जमुई में हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही छात्रा, दोस्त को पीटते रहे दरिंदे

डिजिटल डेस्क, जमुई। बिहार के जमुई में स्कूली छात्रा और छात्र के साथ हुई छेड़खानी और बदसलूकी की घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। अब इस घटना का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें छात्रा मनचलों की आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करते नजर रही हैं।

वहीं आरोपियों पर छात्रा की रिक्वेस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह साथी छात्र की पिटाई करते नजर रहे हैं। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि छात्रा उनसे कहती है कि प्लीज आखिरी बार छोड़ दीजिए। हम इसकी बेस्ट फ्रेंड हैं।

मनचलों की भीड़ शादी के लिए भी कहती है, लेकिन लड़की कहती है कि बेस्ट फ्रेंड का मतलब शादी नहीं होता है। वह लगातार हाथ जोड़कर छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन आरोपी पिटाई करते रहते हैं। इस बीच छात्र बताता है कि वह स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं और घर में भी सबको पता है। इतने में आरोपी उसको मारने लगते हैं और घर में फोन लगाने के लिए कहते हैं। इस दौरान छात्र की पिटाई जारी रहती है।