दीवाली पर इंदौर से पटना के लिए ट्रेनों में सीटें फुल, चेक करें फेस्टिवल स्पेशल और तत्काल के विकल्प

डिजिटल डेस्क, पटना। आगामी 8 नवंबर को पड़ने वाली दीपावली और उसके बाद शुरू होने वाले छठ महापर्व के चलते इंदौर से बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनों में सीट हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है।

रविवार को पर्व होने की वजह से यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते नियमित ट्रेनों के सभी कोचों में सीटें पहले से ही पूरी तरह आरक्षित हो चुकी हैं।

त्योहारों पर घर जाने की योजना बना रहे यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर और पटना के बीच चलने वाली प्रमुख नियमित और स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नलिखित है:

नियमित ट्रेनें

इंदौर - पटना एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 19313): यह साप्ताहिक ट्रेन हर बुधवार दोपहर 02:00 बजे इंदौर जंक्शन से प्रस्थान करती है और 26 घंटे का सफर तय कर अगले दिन शाम 04:00 बजे पटना जंक्शन पहुंचती है।

इंदौर - पटना एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 19321): यह साप्ताहिक सेवा प्रत्येक शनिवार को दोपहर 01:55 बजे इंदौर से रवाना होकर अगले दिन पटना पहुंचती है।

फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

त्योहारी स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 09313): इंदौर से पटना के बीच यह विशेष सेवा संचालित की जा रही है, जो लगभग 25 घंटे 5 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करती है।

2 नवंबर को ट्रेनों में सीटों की स्थिति

इंदौर पटना एक्सप्रेस में वेटिंग।

4 नवंबर को ट्रेनों में टिकट की स्थिति

5 नवंबर को ट्रेनों में टिकट की स्थिति

7 नवंबर को ट्रेनों में टिकट की स्थिति

अतिरिक्त कोच और विशेष फेरे

अक्टूबर-नवंबर के व्यस्त सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से अतिरिक्त विशेष फेरे और अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं।

यात्री तत्काल टिकट और अद्यतन सीट उपलब्धता की जानकारी सीधे IRCTC के आधिकारिक पोर्टल या ऐप पर देख सकते हैं।

(नोट-: ऊपर दी गई टिकटों की स्थिति से संबंधित सभी सूचनाएं 1 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक ट्रैवल सेवा उपलब्ध कराने वाली साइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई हैं।)

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