बिहार-यूपी जाने वालों को बड़ा तोहफा: बिना रिजर्वेशन सीधे यात्रा के लिए पूर्व रेलवे चलाएगा 5 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें
Train News: त्योहारों के दौरान बिहार और पूर्वी यूपी जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए, पूर्व रेलवे ने ...और पढ़ें
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पूर्व रेलवे ने 5 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें शुरू कीं।
दिवाली और छठ त्योहारों पर यात्रियों को मिलेगी राहत।
बिना आरक्षण सीधी यात्रा सुविधा, भीड़ नियंत्रण में सहायक।
डिजिटल डेस्क, पटना। त्योहारों के मौसम में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए पूर्व रेलवे (Eastern Railway) ने बड़ा फैसला लिया है।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बिना किसी पूर्व आरक्षण के सीधी यात्रा सुविधा देने के उद्देश्य से 5 जोड़ी नई अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की रूपरेखा तैयार की है।
इस व्यवस्था से पश्चिम बंगाल के हावड़ा और सियालदह से लेकर बिहार और यूपी के गोरखपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर व दरभंगा जैसे व्यस्त रूटों पर सफर करने वाले आम यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
किन रूटों पर दौड़ेंगी ये ट्रेनें और क्या रहेगा समय?
1. हावड़ा – पटना – हावड़ा (03033/03034): गाड़ी संख्या 03033 हावड़ा से शाम 5:40 बजे प्रस्थान कर अगली सुबह 5:00 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 03034 पटना से सुबह 6:30 बजे रवाना होकर उसी दिन रात 10:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
यह ट्रेन बंडेल, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, जसीडीह, झाझा, किऊल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा और राजेंद्र नगर स्टेशन पर रुकेगी।
2. हावड़ा – पटना – हावड़ा (03035/03036): ट्रेन संख्या 03035 रात 11:45 बजे हावड़ा से चलकर अगले दिन सुबह 10:45 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 03036 पटना से दोपहर 1:35 बजे प्रस्थान करेगी और देर रात 1:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
यह सेवा भी बंडेल, बर्धमान, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, मोकामा और पटना साहिब होते हुए संचालित होगी।
3. हावड़ा – गोरखपुर – हावड़ा (03037/03038): गाड़ी संख्या 03037 हावड़ा से रात 11:45 बजे चलकर अगले दिन शाम 6:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में 03038 गोरखपुर से रात 8:35 बजे छूटेगी और अगले दिन दोपहर 3:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
यह ट्रेन प्रमुख रूप से बर्धमान, आसनसोल, जसीडीह, किऊल, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सीवान और देवरिया सदर पर रुकेगी।
4. हावड़ा – मुजफ्फरपुर – हावड़ा (03039/03040): गाड़ी संख्या 03039 हावड़ा से शाम 5:40 बजे रवाना होकर अगली सुबह 6:00 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी में 03040 मुजफ्फरपुर से सुबह 9:00 बजे चलकर रात 11:55 बजे हावड़ा लौटेगी।
यह ट्रेन प्रमुख रूप से बंडेल, बर्धमान, आसनसोल, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी और समस्तीपुर स्टेशन पर ठहरेगी।
5. सियालदह – जयनगर – सियालदह (03145/03146): गाड़ी संख्या 03145 सियालदह से शाम 5:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में 03146 जयनगर से सुबह 10:00 बजे चलकर देर रात 1:30 बजे सियालदह पहुंचेगी।
यह ट्रेन प्रमुख रूप से नैहाटी, बंडेल, बर्धमान, आसनसोल, जसीडीह, किऊल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशन पर रुकेगी।
यात्रियों को मिलेगा आराम
इन सभी स्पेशल ट्रेनों में मुख्य रूप से सामान्य (General) डिब्बे लगाए जाएंगे। इसका सीधा लाभ उन यात्रियों को मिलेगा जिन्हें नियमित ट्रेनों में कन्फर्म सीट नहीं मिल पाई है। वे सीधे स्टेशन काउंटर से सामान्य टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे।
रेलवे प्रशासन के अनुसार, इन अतिरिक्त सेवाओं से प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन में भी काफी मदद मिलेगी।
परिचालन तिथियों और विस्तृत समय-सारिणी की जानकारी रेलवे के आधिकारिक माध्यमों और पीआरएस सिस्टम पर उपलब्ध कराई जा रही है।
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