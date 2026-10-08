IndiGo Flight में 17 हजार फीट पर विमान के हिचकोले से मची चीख, LJP नेता राजेश ने बताया- नीचे गिरा तो लगा अब नहीं बचेंगे

जागरण संवाददाता, पटना। अचानक लगा कि विमान नीचे गिर रहा है... अंदर चीख-पुकार मच गई। कोई रो रहा था तो कोई भगवान को याद कर रहा था। लगा अब कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। पटना से लखनऊ जा रही फ्लाइट संख्या 6925 में सवार लोजपा के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार भट्ट ने दो दिन पहले के उस खौफनाक मंजर को याद किया तो यात्रियों के डर की तस्वीर सामने आ गई।

17 हजार फीट ऊपर अचानक शुरू हुए तेज झटके स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि में शामिल होने लखनऊ जा रहे राजेश कुमार भट्ट ने बताया कि पटना से उड़ान भरने के बाद सब कुछ सामान्य था। विमान करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर प्रयागराज के आसपास पहुंचा था, तभी अचानक तेज झटके लगने शुरू हो गए।

तीन-चार बार ऊपर-नीचे हिचकोले खाने लगा विमान उन्होंने बताया कि विमान तीन-चार बार जोर से ऊपर-नीचे और दाएं-बाएं हिचकोले खाने लगा। कुछ ही पलों में विमान करीब दो से तीन हजार फीट नीचे आ गया। अचानक ऊंचाई कम होने से यात्रियों में घबराहट फैल गई। सभी को लगा कि विमान अब संभल नहीं पाएगा।

किसी ने भगवान को पुकारा, कोई रोने लगा राजेश कुमार भट्ट के अनुसार, बाद में पता चला कि विमान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया था। उस समय विमान के अंदर का माहौल बेहद भयावह था। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था और कई यात्री भगवान को याद कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था।

लखनऊ तक नहीं कम हुई यात्रियों की बेचैनी उन्होंने बताया कि विमान के लखनऊ पहुंचने और सुरक्षित लैंड करने तक यात्रियों की बेचैनी कम नहीं हुई। हर कोई बस सुरक्षित जमीन पर उतरने का इंतजार कर रहा था। विमान के जमीन पर उतरते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली।