अवध असम से गरीब रथ तक, लंबी दूरी की इन ट्रेनों में सफाई पर रेलवे की खास नजर; फोटो से होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, पटना। लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने 40 घंटे से अधिक यात्रा अवधि वाली ट्रेनों की स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष निगरानी का निर्देश दिया है।

इन ट्रेनों में कोच और शौचालयों की नियमित सफाई के साथ हर दो घंटे पर कचरा संग्रह करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।

सफाई की स्थिति की निगरानी समय-मुद्रित फोटोग्राफ (Time-stamped photograph) के माध्यम से भी की जाएगी।

दो ट्रेनों का मेंटेनेंस ईसीआर के ज‍िम्‍मे

पूर्व मध्य रेल से खुलने या गुजरने वाली 40 घंटे से अधिक यात्रा अवधि वाली प्रमुख ट्रेनों में अवध असम एक्सप्रेस, अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस, दानापुर-एसएमवीबी बेंगलुरु एक्सप्रेस, पुणे-सुपौल एक्सप्रेस, आम्रपाली एक्सप्रेस, राजगीर-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस और सहरसा-अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस शामिल हैं।