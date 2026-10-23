UN में बिहारी सांसद का दमदार संदेश, दुनिया को बताई आधार-UPI और DBT की ताकत; विकासशील देशों की मदद करेगा भारत

राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील देशों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके साथ विकास की साझेदारी मजबूत करने की दिशा में भारत की भूमिका पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए-81) के अवसर पर आयोजित भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के नौवें वार्षिक कार्यक्रम में जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय नेता अरुण भारती शामिल हुए।

कार्यक्रम में वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और साझा विकास के प्रयासों को आगे ले जाने पर चर्चा हुई। विकासशील देशों के साथ साझा होंगे अनुभव और तकनीक कार्यक्रम में सांसद अरुण भारती ने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच विकास से जुड़े मुद्दों पर सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के माध्यम से भारत वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ अपने अनुभव, तकनीक और विकास से जुड़ी जानकारी साझा करता है। इसका उद्देश्य संबंधित देशों को उनकी जरूरतों के अनुरूप विकास करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है।

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर जोर विकास साझेदारी के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को महत्वपूर्ण बताया गया। इन क्षेत्रों में अनुभव और तकनीक साझा करने से विकासशील देशों को अपनी चुनौतियों का समाधान तलाशने में मदद मिल सकती है। कार्यक्रम में साझा प्रयासों के माध्यम से विकास के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।