UN में गूंजेगी जमुई की आवाज: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे सांसद अरुण भारती

संवाद सहयोगी, जमुई। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के लिए यह गौरव का क्षण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में जमुई सांसद अरुण भारती को शामिल किया गया है।

सांसद इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के संसदीय लोकतंत्र की आवाज को मजबूती से रखने का अवसर प्राप्त करेंगे। सांसद अरुण भारती का UNGA के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होना जिले के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।