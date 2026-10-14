जमुई के खैरा में डांडिया की धूम, सांसद अरुण भारती ने महोत्सव के रूप में विकसित करने का किया ऐलान

संवाद सूत्र, खैरा (जमुई)। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर जमुई जिले के खैरा स्थित दुर्गा पूजा शांति समिति परिसर में आयोजित डांडिया उत्सव में अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस रंगारंग और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमुई के सांसद अरुण भारती शामिल हुए।

उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खैरा को एक भव्य महोत्सव के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि यहां की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई मिल सके और आने वाले समय में क्षेत्र में ऐसे बड़े आयोजनों को निरंतर बढ़ावा दिया जा सके।

महोत्सव के रूप में विकसित करने की घोषणा कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में उत्सव और उल्लास का माहौल बना रहा। रंग-बिरंगी रोशनी और भक्ति-संगीत की मधुर धुनों पर डांडिया खेलने के लिए बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं काफी उत्साहित दिखे।

जमुई जिले के खैरा में शारदीय नवरात्र के अवसर पर भव्य डांडिया उत्सव का हुआ आयोजन, हजारों की संख्या में पहुंचे लोग



दुर्गा पूजा शांति समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जमुई सांसद अरुण भारती, खैरा को महोत्सव के रूप में विकसित करने की घोषणा



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उत्सव में युवाओं और महिलाओं की भारी भागीदारी ने बढ़ाई रौनक, आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का दिखा अद्भुत नजारा देर रात तक चले इस आयोजन में लोगों ने संगीत और नृत्य का भरपूर आनंद लिया। सांसद अरुण भारती द्वारा खैरा को महोत्सव का रूप देने के संकल्प से स्थानीय निवासियों में क्षेत्र की सांस्कृतिक और पहचान को नया आयाम मिलने की उम्मीद जग गई है।