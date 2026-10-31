बिहार में बढ़ी BJP की ताकत, निर्दलीय MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने थामा कमल

राज्य ब्यूरो, पटना। सारण शिक्षक सीट से नव निर्वाचित एवं एक पखवाड़े पहले से छह वर्ष के लिए भाजपा से निष्कासित राहुल राज ने विधान परिषद पद की सदस्यता ग्रहण करने से पहले ही शनिवार को फिर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली।

राहुल राज निर्दलीय विधान पार्षद निर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय निर्वाचित बंशीधर ब्रजवासी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। ब्रजवासी दूसरी बार विधान पार्षद निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले ब्रजवासी वर्ष 2024 में देवेश चंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी के सांसद चुने जाने उपरांत विधान परिषद सदस्य पद से त्यागपत्र देने से रिक्त हुए तिरहुत सीट पर निर्वाचित हुए थे। जबकि राहुल राज पहली बार शिक्षक सीट पर निर्वाचित हुए हैं।

विदित हो कि दोनों ने निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। दोनों नवागंतुक जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, राष्ट्रीय संगठक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई।