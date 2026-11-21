बिहार की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की बड़ी पहल, इमारतों को जर्जर होने से बचाएगा आधुनिक विज्ञान
ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक धरोहरों को जर्जर होने से बचाने के लिए आईआईटी पटना में 'हेरिटेज सेफ 2026' कार्यशाला शुरू हुई है। इसमें देशभर के विशेषज्ञ आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग कर संरक्षण के तरीकों पर चर्चा करेंगे और व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे।
HighLights
आईआईटी पटना में 'हेरिटेज सेफ 2026' कार्यशाला का शुभारंभ।
आधुनिक विज्ञान से ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण पर जोर।
विशेषज्ञ पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों पर देंगे व्यावहारिक प्रशिक्षण।
जागरण संवाददाता, पटना। ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक धरोहरों को समय के साथ जर्जर होने से बचाने के लिए अब आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग तकनीकों की मदद ली जाएगी। इसके तहत आईआईटी पटना में शुक्रवार से छह दिवसीय 'हेरिटेज सेफ 2026' कार्यशाला की शुरुआत हुई।
इसमें देशभर के विशेषज्ञ ऐतिहासिक संरचनाओं की मजबूती जांचने, पारंपरिक निर्माण तकनीकों को समझने और आधुनिक तरीकों से उनके संरक्षण की जानकारी साझा करेंगे। कार्यशाला में सैद्धांतिक प्रशिक्षण के साथ विरासत स्थल का व्यावहारिक अध्ययन भी कराया जाएगा।
आईआईटी पटना के सीनेट हॉल में छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आइआइटी पटना के सिविल एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग, सरकार के भवन निर्माण विभाग के सहयोग से किया जा रहा है।
टिकाऊ संरक्षण प्रथाओं के महत्व को रेखांकित किया
मुख्य अतिथि आईआईटी खड़गपुर के सलाहकार प्रो. टीजी सीताराम ने वैज्ञानिक मूल्यांकन और टिकाऊ संरक्षण प्रथाओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बिहार की समृद्ध विरासत, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसके योगदान पर भी विचार व्यक्त किए।
आईआईटी पटना के एसोसिएट डीन (अकादमिक–पीजी अफेयर्स) एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉ. सुब्रत हैत ने भारत की स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए वैज्ञानिक जांच, इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और अंतर-विषयक सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।
आईआईटी बॉम्बे की डॉ. स्वाति मनोहर ने विरासत संरक्षण में बहु-विषयक (मल्टीडिसिप्लिनरी) दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम विशेषज्ञ व्याख्यानों, व्यावहारिक (हैंड्स-आन) प्रशिक्षण, तकनीकी चर्चाओं और फील्ड-आधारित सीख के माध्यम से व्यापक तकनीकी अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
ऐतिहासिक इमारतों का संरचनात्मक मूल्यांकन
इसके प्रमुख विषयों में ऐतिहासिक इमारतों का संरचनात्मक मूल्यांकन, पारंपरिक निर्माण सामग्री और प्रथाएं, नान-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, भू-भौतिकीय जांच, विरासत संरचनाओं के भू-तकनीकी (जियोटेक्निकल) पहलू, संरचनात्मक मरम्मत और रेट्रोफिटिंग, पत्थर संरक्षण, रिमोट सेंसिंग और टिकाऊ संरक्षण पद्धतियां शामिल हैं।
कार्यक्रम में आइआइटी पटना, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बाम्बे, एनआईटी वारंगल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उद्योग और विरासत संरक्षण क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। एक विशेष फील्ड विजिट के दौरान प्रतिभागियों को एक चयनित विरासत स्थल पर दस्तावेजीकरण, स्थिति मूल्यांकन और डेटा संग्रह करने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद तकनीकी प्रस्तुतियां और विशेषज्ञ चर्चाएं होंगी।
कार्यक्रम आयोजन टीम में आईआईटी पटना से डॉ. वैभव सिंघल, डॉ. नितिन कुमार, डॉ. अरविंद कुमार झा और डॉ. अर्पित जैन; आईआईटी मद्रास से प्रो. अरुण मेनन तथा आईआईटी बाम्बे से डॉ. स्वाति मनोहर शामिल हैं।
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