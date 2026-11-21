जागरण संवाददाता, पटना। ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक धरोहरों को समय के साथ जर्जर होने से बचाने के लिए अब आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग तकनीकों की मदद ली जाएगी। इसके तहत आईआईटी पटना में शुक्रवार से छह दिवसीय 'हेरिटेज सेफ 2026' कार्यशाला की शुरुआत हुई।

इसमें देशभर के विशेषज्ञ ऐतिहासिक संरचनाओं की मजबूती जांचने, पारंपरिक निर्माण तकनीकों को समझने और आधुनिक तरीकों से उनके संरक्षण की जानकारी साझा करेंगे। कार्यशाला में सैद्धांतिक प्रशिक्षण के साथ विरासत स्थल का व्यावहारिक अध्ययन भी कराया जाएगा। आईआईटी पटना के सीनेट हॉल में छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आइआइटी पटना के सिविल एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग, सरकार के भवन निर्माण विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। टिकाऊ संरक्षण प्रथाओं के महत्व को रेखांकित किया मुख्य अतिथि आईआईटी खड़गपुर के सलाहकार प्रो. टीजी सीताराम ने वैज्ञानिक मूल्यांकन और टिकाऊ संरक्षण प्रथाओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बिहार की समृद्ध विरासत, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसके योगदान पर भी विचार व्यक्त किए।

आईआईटी पटना के एसोसिएट डीन (अकादमिक–पीजी अफेयर्स) एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉ. सुब्रत हैत ने भारत की स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए वैज्ञानिक जांच, इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और अंतर-विषयक सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। आईआईटी बॉम्बे की डॉ. स्वाति मनोहर ने विरासत संरक्षण में बहु-विषयक (मल्टीडिसिप्लिनरी) दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम विशेषज्ञ व्याख्यानों, व्यावहारिक (हैंड्स-आन) प्रशिक्षण, तकनीकी चर्चाओं और फील्ड-आधारित सीख के माध्यम से व्यापक तकनीकी अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

ऐतिहासिक इमारतों का संरचनात्मक मूल्यांकन इसके प्रमुख विषयों में ऐतिहासिक इमारतों का संरचनात्मक मूल्यांकन, पारंपरिक निर्माण सामग्री और प्रथाएं, नान-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, भू-भौतिकीय जांच, विरासत संरचनाओं के भू-तकनीकी (जियोटेक्निकल) पहलू, संरचनात्मक मरम्मत और रेट्रोफिटिंग, पत्थर संरक्षण, रिमोट सेंसिंग और टिकाऊ संरक्षण पद्धतियां शामिल हैं।