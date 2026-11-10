ICSE-ISC Date Sheet 2027: बोर्ड परीक्षा का बिगुल बजा, 10वीं-12वीं का शेड्यूल जारी; यहां देखें किस दिन किस विषय का पेपर
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का विस्तृत कार्यक्रम ...और पढ़ें
HighLights
सीआईएससीई ने 2027 बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी की।
10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से, 12वीं की 9 फरवरी से।
छात्रों को तैयारी और रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिला।
जागरण संवाददाता, पटना : काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआइएससीई) ने आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10 नवंबर 2026 को जारी डेटशीट के अनुसार, 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक चलेगी। वहीं, 12वीं की परीक्षा नौ फरवरी से शुरू होगी और आठ अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएगी।
बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए विषयवार परीक्षा की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। डेटशीट जारी होने के बाद विद्यार्थियों को अपनी तैयारी और रिवीजन की रणनीति बनाने का पर्याप्त समय मिल गया है।
15 फरवरी से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा, अंग्रेजी से होगी शुरुआत
आईसीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2027 को अंग्रेजी भाषा के प्रश्नपत्र से शुरू होगी। इसके बाद 18 फरवरी को अंग्रेजी साहित्य और 22 फरवरी को गणित की परीक्षा होगी। 26 फरवरी को इतिहास एवं नागरिक शास्त्र और एक मार्च को भूगोल का पेपर आयोजित किया जाएगा। हिंदी की परीक्षा चार मार्च को निर्धारित है।
विज्ञान विषयों में आठ मार्च को भौतिक विज्ञान, 12 मार्च को रसायन विज्ञान और 15 मार्च को जीव विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं, पर्यावरण विज्ञान और वाणिज्यिक अध्ययन की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 10वीं की अंतिम परीक्षा 31 मार्च को अर्थशास्त्र, फ्रेंच और संस्कृत विषयों की होगी।
आईसीएसई 10वीं का विषयवार परीक्षा कार्यक्रम
|परीक्षा की तिथि
|विषय
|15 फरवरी 2027
|अंग्रेजी भाषा
|16 फरवरी 2027
|आर्ट पेपर-4
|18 फरवरी 2027
|अंग्रेजी साहित्य
|22 फरवरी 2027
|गणित
|23 फरवरी 2027
|आर्ट पेपर-1
|24 फरवरी 2027
|ग्रुप-3 वैकल्पिक विषय
|26 फरवरी 2027
|इतिहास एवं नागरिक शास्त्र
|1 मार्च 2027
|भूगोल
|2 मार्च 2027
|आर्ट पेपर-2
|4 मार्च 2027
|हिंदी
|8 मार्च 2027
|भौतिक विज्ञान
|12 मार्च 2027
|रसायन विज्ञान
|15 मार्च 2027
|जीव विज्ञान
|16 मार्च 2027
|आर्ट पेपर-3
|17 मार्च 2027
|ग्रुप-3 वैकल्पिक विषय
|19 मार्च 2027
|क्षेत्रीय भाषाएं
|25 मार्च 2027
|पर्यावरण विज्ञान
|29 मार्च 2027
|वाणिज्यिक अध्ययन
|31 मार्च 2027
|अर्थशास्त्र/फ्रेंच/संस्कृत
नौ फरवरी से शुरू होगी आईएससी 12वीं की बोर्ड परीक्षा
आईएससी 12वीं की परीक्षा 9 फरवरी 2027 को पर्यावरण विज्ञान के प्रश्नपत्र से शुरू होगी। इसके बाद 15 फरवरी को अंग्रेजी पेपर-2 और 18 फरवरी को अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी। रसायन विज्ञान का पेपर 24 फरवरी और अकाउंटेंसी का 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा।
विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए गणित की परीक्षा एक मार्च, भौतिक विज्ञान की आठ मार्च और जीव विज्ञान की 15 मार्च को होगी। वहीं, कॉमर्स के विद्यार्थियों की अकाउंटेंसी की परीक्षा 26 फरवरी और कॉमर्स की परीक्षा 29 मार्च को निर्धारित है।
कंप्यूटर साइंस, इतिहास और राजनीति विज्ञान की भी तय हुई तिथियां
अन्य विषयों की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की परीक्षा 17 मार्च, इतिहास की 19 मार्च और समाजशास्त्र की 25 मार्च को होगी। मनोविज्ञान का पेपर 31 मार्च और राजनीति विज्ञान की परीक्षा दो अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इसके बाद फैशन डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैकल्पिक अंग्रेजी और लीगल स्टडीज की परीक्षाएं होंगी। 12वीं की अंतिम परीक्षा आठ अप्रैल 2027 को ली जाएगी।
आईएससी 12वीं का विषयवार परीक्षा कार्यक्रम
|परीक्षा की तिथि
|विषय
|9 फरवरी 2027
|पर्यावरण विज्ञान
|15 फरवरी 2027
|अंग्रेजी पेपर-2
|16 फरवरी 2027
|मॉडर्न अंग्रेजी
|18 फरवरी 2027
|अर्थशास्त्र
|22 फरवरी 2027
|भारतीय भाषाएं
|24 फरवरी 2027
|रसायन विज्ञान
|26 फरवरी 2027
|अकाउंटेंसी
|27 फरवरी 2027
|आर्ट पेपर-2
|1 मार्च 2027
|गणित
|3 मार्च 2027
|शारीरिक शिक्षा
|4 मार्च 2027
|गृह विज्ञान/भारतीय संगीत
|8 मार्च 2027
|भौतिक विज्ञान
|9 मार्च 2027
|मास मीडिया एवं संचार
|11 मार्च 2027
|बिजनेस स्टडीज
|12 मार्च 2027
|भूगोल
|13 मार्च 2027
|आर्ट पेपर-4
|15 मार्च 2027
|जीव विज्ञान
|17 मार्च 2027
|कंप्यूटर साइंस
|19 मार्च 2027
|इतिहास
|20 मार्च 2027
|आर्ट पेपर-5
|24 मार्च 2027
|आर्ट पेपर-3
|25 मार्च 2027
|समाजशास्त्र
|29 मार्च 2027
|कॉमर्स
|31 मार्च 2027
|मनोविज्ञान
|2 अप्रैल 2027
|राजनीति विज्ञान
|3 अप्रैल 2027
|फैशन डिजाइनिंग/ज्यामितीय एवं यांत्रिक ड्राइंग
|5 अप्रैल 2027
|आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट
|6 अप्रैल 2027
|वैकल्पिक अंग्रेजी
|8 अप्रैल 2027
|लीगल स्टडीज
डेटशीट जारी, अब रिवीजन और मॉडल पेपर पर करें फोकस
बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी होने के बाद विद्यार्थियों को अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का मौका मिलेगा। छात्र विषयवार परीक्षा तिथियों के अनुसार पढ़ाई का टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं। जिन विषयों की परीक्षा पहले है, उनके रिवीजन पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और मॉडल पेपर का नियमित अभ्यास करना भी उपयोगी रहेगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी
विद्यार्थी सीआइएससीई की आधिकारिक वेबसाइट www.cisce.org पर जाकर परीक्षा कार्यक्रम और अन्य जरूरी दिशा-निर्देश देख सकते हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तिथि, समय और अन्य निर्देशों का मिलान बोर्ड की आधिकारिक डेटशीट से अवश्य कर लें।
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