दीपावली बाद ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं, पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़; कोच में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली का त्योहार खत्म होते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बेकाबू होने लगी है। कोई नौकरी पर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ रहा है तो कोई पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है। दूसरी ओर, छठ महापर्व में शामिल होने के लिए बिहार आने वाले यात्रियों की आवाजाही भी जारी है। दोनों तरफ से बढ़े यात्री दबाव ने रेलवे की व्यवस्थाओं की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है।

सोमवार को पटना जंक्शन से गुजरने वाली अधिकांश नियमित ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ रही। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, सूरत और अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनों के जनरल और स्लीपर कोच पूरी तरह भरे नजर आए। कई यात्री दरवाजे पर लटककर तो कुछ खड़े होकर सफर करने को मजबूर दिखे।

प्लेटफॉर्म पर भीड़, कोच में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या एक से दस तक यात्रियों का दबाव बना रहा। संपूर्ण क्रांति, विक्रमशिला, राजधानी, श्रमजीवी, मगध और दानापुर-आनंद विहार एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही।

ट्रेन पहुंचते ही सीट पाने की उम्मीद में यात्री दरवाजों पर जुट गए। जनरल और स्लीपर कोच में पहले से ही यात्रियों की भीड़ होने के कारण कई लोगों को चढ़ने तक की जगह नहीं मिली। ऐसे में कुछ यात्रियों को अगली ट्रेन का इंतजार करना पड़ा, जबकि कई लोग किसी तरह खड़े होकर सफर करने को मजबूर हुए।

कंफर्म टिकट के लिए परेशान यात्री, तत्काल में भी मारामारी त्योहारी सीजन में कंफर्म टिकट मिलना यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग टिकट का दबाव है तो तत्काल टिकट के लिए भी मारामारी की स्थिति बनी हुई है।

सीट नहीं मिलने पर कई यात्री जनरल टिकट लेकर सफर कर रहे हैं। नौकरी और पढ़ाई के लिए लौट रहे यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने की चिंता सता रही है। खासकर उन यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, जिन्हें तय समय पर काम या कालेज पहुंचना है।